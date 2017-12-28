В Красноярске продавец «шпионских очков» ответит по закону

Сегодня, 10:03

В Красноярске совместная операция полиции и Федеральной службы безопасности, закончилась задержанием гражданина, который пытался продать на вокзале «шпионские очки». Аксессуар содержал в оправе скрытую камеру для фото и видеосъемки, что противоречит российскому законодательству.

После агентурной разработки, проведенной сотрудниками ФСБ, стало известно, что житель Красноярска, работающий фотографом в одном из салонов города, занимается приобретением и перепродажей оборудования, которое подпадает под статью уголовного кодекса о негласном получении информации. Оперативники связались с фотографом через Интернет и заявили о желании приобрести «шпионские очки».

Во время встречи на железнодорожном вокзале Красноярска сотрудники транспортной полиции совершили «сделку», заплатив за очки три тысячи рублей. После чего продавец был задержан и передан в ФСБ. Теперь фотографу грозит лишение свободы до четырех лет. По действующему законодательству, под запретом любое оборудование, предназначенное для негласного наблюдения или слежки.