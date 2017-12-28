В Братске конфликт глухонемых подруг закончился убийством

Сегодня, 09:52

В Братске произошёл конфликт глухонемых подруг, который, в итоге, закончился убийством одной из них. Перед этим они распивали спиртное.

Компания глухонемых из четырёх человек организовала застолье. В ходе него двое женщин, одной из которой было 48, а другой – 36 лет, повздорили между собой.

Конфликт перерос в потасовку. Более молодая глухонемая нанесла своей старшей подруге несколько ударов кулаками по голове. Спустя несколько дней та женщина от полученных травм скончалась.

Сообщение сделано пресс-службой регионального СК. Срок для буйной глухонемой может стать весьма приличным, до 15 лет.

Следователи для допросов подозреваемой и свидетелей пользовались услугами сурдопереводчика. Женщина, убившая подругу, полностью признала вину.