Под Орлом женщина пыталась украсть зерносортировочную машину, используя кран

Вчера, 20:07

Под Орлом женщина, проживающая в Мценском районе, сделала попытку украсть зерносортировочную машину, используя при этом грузовой кран. Краже воспрепятствовал хозяин, неожиданно вернувшийся домой.

Женщина лишь перед этим отбыла в колонии трёхлетний срок. На свободу её выход состоялся в феврале. Уже в августе она решилась на очередную кражу. На этот раз объект её внимания стал более крупным. Она решилась на похищение зерносортировочной машины.

Причиной, толкнувшей её на это, со слов преступницы, стала нужда в денежных средствах. Привлекательную для себя технику она заметила в ангаре у соседа, проживающего рядом.

Сожителю она сказала, что данный агрегат ранее принадлежал её покойному отцу. Тот, поверив, решил помочь в краже для того, чтобы потом сдать машину в металлолом.

Для совершения преступления злоумышленники воспользовались автомобилем, на котором был кран-манипулятор. С помощью него они, заехав в ангар, погрузили на автомобиль сельскохозяйственный агрегат. Завершению преступления помешал неожиданно появившийся его хозяин, вызвавший правоохранителей.

На лом данную технику могли принять за, приблизительно, 12 тыс. рублей. Фемида за подобную попытку определила женщине срок в год и пять месяцев нахождения в колонии.