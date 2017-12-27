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Полиция опровергла задержание стрелка с "Меньшевика"

Вчера, 18:43

В полиции Москвы опровергли появившуюся ранее информацию о том, что бывший руководитель московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов сдался сотрудникам правоохранительных органов. Для задержки преступника, открывшего стрельбу на фабрике, был разработан и введен план «Сирена».

 27 декабря утром экс-директор начал стрелять из охотничьего карабина «Сайга» на территории фабрики, при этом он смертельно ранил одного сотрудника, 31-летнего охранника Алексея Костикова, и попал еще в четверых. После этого он бросил огнестрельное оружие и скрылся с места преступления до прибытия полицейских.

Информация о захвате им при побеге нескольких человек в качестве заложников впоследствии была опровергнута. С территории фабрики были спасены два сотрудника. По предварительной версии, данному происшествию предшествовал конфликт, возникший между Аверьяновым и руководителем кондитерского предприятия Шамсутдином Раджабовым. Он сообщил журналистам, что данную фабрику у него отобрали, подделав документы, и разорили при этом его семью.


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