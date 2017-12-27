В Тюмени пара украла из гипермаркета 300 головок сыра

Вчера, 18:28

40-летний житель Тобольска и его 39-летняя сожительница обвиняются в Тюмени в краже 300 головок сыра, прочих продуктов питания и средств личной гигиены с местного гипермаркета. Совокупный ущерб от действий злоумышленников составил 150 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что подозреваемые успели вынести указанные товары «мимо кассы» чуть более, чем за месяц – с 1 сентября по 6 октября. В число похищенного, помимо сыра, вошли консервы, колбаса, средства для бритья. Что-то из этого было съедено и использовано в личных целях, что-то – продано. В итоге пару всё же задержали «на горячем». В данный момент установлена причастность задержанных к 20 кражам.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде вынесли приговор в отношении местных жителей, обвиняемых в краже 600 порций мороженного. Двое мужчин успели похитить указанное имущество в июле этого года.