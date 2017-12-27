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Полиция штурмует фабрику «Меньшевик», где была стрельба

Сегодня, 13:21

Правоохранители Москвы начали зачистку здания фабрики «Меньшевик», на территории которой была стрельба. В штурме участвуют полицейские и нацгвардейцы.

Сообщение сделал Юрий Титов, возглавляющий пресс-службу городского УМВД. Фабрика находится в юго-восточной части столицы и занимается производством кондитерских изделий.

Согласно предоставленной информации, стрельба была открыта возглавляющим предприятие Ильёй Аверьяновым, сообщившим, что он, таким образом, обороняется от «банды», которая, с его слов, захватила фабрику. Он уже дал подтверждение, что застрелил одного из нападавших.

Следствие полагает, застреленный мужчина был охранником «Меньшевика».

Сейчас правоохранители уже проникли в здание и продолжают зачистку его помещений. Титов не смог предоставить сведения о том, находится ли там Аверьянов до настоящего времени.


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