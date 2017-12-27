В Бурятии задержали педофила, изнасиловавшего 8-летнюю школьницу

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Мужчина, подозреваемый в изнасиловании восьмилетней девочки, был задержан на днях в Улан-Удэ. Подозреваемый, разыскиваемый в течение 2,5 месяца, до этого уже попадал в поле зрения правоохранителей, но сумел тогда убедить следователей в своей непричастности.

Окончательно установить причастность 59-летнего мужчины к преступлению удалось благодаря бдительности граждан. Одна из местных жительниц, знающая его, увидела по телевизору фоторобот и сообщила о своём подозрении в полицию. В ходе проверки удалось выяснить, что речь действительно идёт о разыскиваемом человеке, что позже подтвердила генетическая экспертиза. Сам предполагаемый педофил в содеянном сознался и пояснил, что действительно в середине октября заметил в одном из городских дворов девочку, к которой вошёл в доверие. Со слов подозреваемого, он отвёл школьницу под мост, где совершил с ней действия сексуального характера. Позже его даже вызывали в полицию, но в итоге он сумел убедить правоохранителей в своей непричастности.

Ранее мы писали, что в Ленобласти педофил задушил и расчленил 10-летнего ребёнка.