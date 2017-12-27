В Ртищево парня осудят за беременность 15-летней

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В Ртищево парня в возрасте 22-х лет осудят за беременность, наступившую у его 15-летней знакомой. По данным следствия, поводом для этого стал их секс, местом для которого они избрали автомобиль обвиняемого.

Девочка, которой всего 15 лет, почувствовав, что забеременела, обратилась к врачам. Те, поставив её на учёт, сразу же проинформировали о данном факте местных правоохранителей.

Те предполагают, половая связь произошла летом. Подозреваемый для места соития избрал свой автомобиль, припаркованный на сельской окраине. Половой контакт совершался по обоюдному согласию сторон. При этом, обвиняемый знал о том, что его подруга ещё не достигла совершеннолетия.

При следственных действиях вина обвиняемым была признана в полном объёме. Теперь местная Фемида может определить ему срок в четыре года.