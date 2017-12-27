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Многодетную мать из Нижнего Новгорода подозревают в убийстве новорожденного

Сегодня, 11:44

СК Нижнего Новгорода возбудил уголовное производство против многодетной жительницы Воротынского района, подозреваемой в убийстве собственного ребенка. Предполагается, накануне в пристроенном к дому сарае предполагаемая злоумышленница родила сына, после чего сразу лишила его жизни.

Согласно материалам дела, 26 декабря жительница Воротынского района Нижнего Новгорода без посторонней помощи родила в пристроенном к своему дому сарае мальчика. Так как ребенок был нежеланным, подозреваемая решила избавиться от него. Убив малыша и завернув его тело в куртку, предполагаемая злоумышленница оставила труп лежать в том же сарае. Как о произошедшем узнали правоохранители, в настоящее время не сообщается.

Против горе-матери возбуждено уголовное дело. Вместе с подозреваемой проживают 4 несовершеннолетних ребенка. Ранее жительница Новгородской области не была замешана в скандалах и преступлениях, на профилактический учет ее не ставили.


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