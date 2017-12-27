VistaNews.ru


Жителя Новосибирска осудили на 9,5 лет колонии за убийство рапирой

Сегодня, 11:33

Суд Новосибирска приговорил к 9,5 годам тюрьмы местного жителя, убившего рапирой случайного свидетеля поисков закладки с наркотическими веществами. Преступление произошло в июле текущего года.

В ходе судебных разбирательств прокуратура Новосибирска неопровержимо доказала вину 35-летнего осужденного в совершении умышленного убийства. В день преступления злоумышленник отправился искать закладку с наркотиками от своего дилера. За противозаконным занятием убийцу засек случайный прохожий. Дабы не оставлять свидетелей, наркоман набросился на потерпевшего с рапирой, убив земляка. Во время вынесения приговора осужденный полностью признал свою вину в совершенном преступлении, принеся свои извинения родителям погибшего 32-летнего мужчины.

Решением Дзержинского суда Новосибирска, наркоман отправится на 9,5 лет в колонию строго режима. Обвинительный приговор ожидает вступления в законную силу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.