Жителя Новосибирска осудили на 9,5 лет колонии за убийство рапирой

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Суд Новосибирска приговорил к 9,5 годам тюрьмы местного жителя, убившего рапирой случайного свидетеля поисков закладки с наркотическими веществами. Преступление произошло в июле текущего года.

В ходе судебных разбирательств прокуратура Новосибирска неопровержимо доказала вину 35-летнего осужденного в совершении умышленного убийства. В день преступления злоумышленник отправился искать закладку с наркотиками от своего дилера. За противозаконным занятием убийцу засек случайный прохожий. Дабы не оставлять свидетелей, наркоман набросился на потерпевшего с рапирой, убив земляка. Во время вынесения приговора осужденный полностью признал свою вину в совершенном преступлении, принеся свои извинения родителям погибшего 32-летнего мужчины.

Решением Дзержинского суда Новосибирска, наркоман отправится на 9,5 лет в колонию строго режима. Обвинительный приговор ожидает вступления в законную силу.