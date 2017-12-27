В Новокузнецке задержали грабителя пенсионерок в подъездах

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Задержан 42-летний мужчина из Новокузнецка, которого обвиняют в ограблении двух пожилых женщин в подъездах. Сотрудники полиции считают, что мотивом совершения преступных актов стала оплата аренды квартиры.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщила, что мужчина совершал преступные акты в подъездах домов. Первую жертву преступник выбрал в лифте. Мужчина набросился на пенсионерку и, угрожая холодным оружием, изъял у пожилой женщины 6500 рублей.

Другой потерпевшей стала 69-летняя пенсионерка. Преступник последовал за ней до двери квартиры, после затолкал жертву внутрь и повалил на пол. Пенсионерка оказывала сопротивление. Ей удалось укусить руку грабителя. В ответ мужчина ударил бабушку по лицу, украл из её кармана мобильный телефон и кошелек.

В отношении мужчины следствием управления МВД России по г. Новокузнецку возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Если преступление будет доказано, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В данный момент мужчину поместили под стражу.

Напомним, что ранее в Новокузнецке было открыто следствие по делу кражи лифта из подъезда дома на металлолом.