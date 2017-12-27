В Ростовской области крысы чуть не съели заживо ребенка, пока отец ублажал любовницу

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Правоохранительные органы Ростовской области устанавливают обстоятельства, при которых маленький мальчик получил множественные укусы крыс. Предполагается, ребенка закрыл в сарае с грызунами родной отец, когда к нему пришла любовница.

Со слов потерпевшего мальчика, отец не первый раз закрывает его в различных помещениях, когда к нему в гости приходит тетя Аиша. В последний раз мужчина завел ребенка в сарай под предлогом помощи в неком деле. Как только сын переступил порог строения, горе-отец моментально закрыл за ним дверь на замок. Ублажив любовницу, ростовчанин пошел за наследником. Вызволив сына из сарая, изменщик увидел на его ногах и теле следы от множественных укусов крыс. Впоследствии мальчика госпитализировали в одну из местных больниц.

Скандальным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Во время первых бесед со следователями предполагаемый злоумышленник отрицал свою вину в измене и издевательствами над сыном. Выбить правду из горе-отца удалось его супруге. Против ростовчанина возбуждено уголовное производство, ведется следствие.