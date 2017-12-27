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Стрельба на фабрике «Меньшевик» началась из-за долгов директора

Сегодня, 11:11

В Москве на фабрике «Меньшевик» произошла стрельба. Известно, что стрелком был экс-директор предприятия. Он открыл огонь по посетителям из ружья. В итоге четыре человека получили ранения и один погиб. Сейчас стали известны новые подробности происшествия.

Как сообщается в прессе, «посетителями» были приставы, которые пришли к директору требовать возврата старого долга. Мужчина судился с ними уже несколько раз и требовал от судьи признать их действия незаконными. Приставы хотели забрать у директора долг, сумма которого составляет несколько миллионов рублей. 18 января 2018 года московский Арбитражный суд должен будет рассмотреть иск о банкротстве предприятия.

Данный конфликт случился на улице Иловайской в одном из зданий. Предполагается, как сообщают правоохранители, между собою не поладили нынешний и бывший владелец фабрики «Меньшевик».

Всего ранено четыре человека, а 31-летний Алексей Костиков погиб. Также директор держит у себя в заложниках людей. Некоторыми из них могут быть работники Службы судебных приставов.

По предварительным данным считается, что стрелять начал бывший директор Илья Аверьянов. В данный момент он стреляет из окна по людям. Минимум 10 человек обратились с таким заявлением в полицию.

О том, что на фабрике «Меньшевик» в результате стрельбы погиб один человек, стало известно ранее.


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