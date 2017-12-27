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При стрельбе на фабрике «Меньшевик» в Москве погиб человек

Сегодня, 10:37

Полиция проверяет сведения о расстреле посетителей директором фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы. Предварительно известно, что четыре человека получили ранения, также столичные СМИ со ссылкой на управление МВД сообщают об одном погибшем.

Мотивы руководителя предприятия пока неизвестны. Источники в экстренных службах утверждают, что количество пострадавших уже достигло четырёх человек. Мужчина, по словам очевидцев, внезапно достал охотничий карабин и начал вести прицельный огонь по посетителям. Первоначально сообщалось о том, что ранения получили три человека.

В данный момент к месту событий прибывают сотрудники полиции и бригады «скорой помощи». Обстоятельства произошедшего выясняются.


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