На Южном Урале отдали под суд банду, грабившую дальнобойщиков

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На Южном Урале отдали под суд банду в составе трёх человек, грабивших дальнобойщиков. Дело будут рассматривать представители Фемиды в Чебаркуле.

Сообщение об этом сделала Наталья Мамаева, являющаяся старшим помощником главы региональной прокуратуры. Сумму ущерба, нанесённого бандой, оценивают более, чем в миллион рублей.

Следователи полагают, банда, в состав которой входили иностранцы, начала действовать в марте 2016 года. Они, останавливая большегрузы, требовали от их водителей плату за проезд по дорогам Челябинской области. При этом бандиты применяли не только угрозы, но и силу.

Потерпевшие рассчитывались с налётчиками денежными средствами, личным имуществом и перевозимым грузом. Общее количество пострадавших от действий бандитов – 5 юридических и 11 физических лиц.

Также на этапе предварительного следствия было установлено, что один из участников преступного сообщества ранее разыскивался за совершение разбойного нападения на строительную площадку, откуда были похищены виброплиты.

Имущество обвиняемых уже подвергнуто аресту, а самим им может грозить срок до 12 лет.