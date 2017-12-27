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СМИ: Российский специалист по блокчейну похищен в Киеве

Сегодня, 09:27

Российский специалист по блокчейну похищен в Киеве. Такую информацию распространили украинские средства массовой информации.

В украинских СМИ появилась информация о том, что вчера (26 декабря) в Киеве был похищен российский специалист по блокчейну (сфера ІТ) Павел Лернер. Информация была распространена на портале «СТРАНА.ua», журналисты которого ссылались на достоверный источник в правоохранительных органах.

Заметили исчезновение 40-летнего Лернера и заявили об этом в полицию друзья специалиста в сфере ІТ. Уже появилась информация о том, что специалиста по блокчейну выкрали недалеко от его работы по улице Степана Бандеры, силой затащили в неизвестный автомобиль и увезли. Друзья и работодатель Павла Лернера сообщают, что пока не получали от похитителей никакой информации о выкупе или других условиях возвращения российского специалиста.

На данный момент по факту похищения Павла Лернера открыто уголовное дело, ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов Оболонского района не сообщают о его продвижении. Предположений о причинах похищения специалиста нет.


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