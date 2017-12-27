В Алтайском крае судят крановщика и бригадира за смерть рабочего

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Крановщик и бригадир одной из строительных бригад Рубцовска (Алтайский край) стали фигурантами уголовного производства после гибели рабочего. Предполагаемых злоумышленников подозревают в судьбоносном нарушении правил безопасности.

Трагическое происшествие имело место в декабре прошлого года. Строительная бригада Рубцовска проводила работы на территории нефункционирующего предприятия. Один из работников получил от бригадира задание демонтировать железобетонные плиты с металлоконструкции. Потерпевшему содействовал крановщик, управляющий стреловым дизель-электрическим краном. Во время поднятия плиты, кусок бетона откололся от нее и рухнул вниз с 20-метровой высоты. К несчастью, фрагмент упал прямо на 40-летнего рабочего, скончавшегося в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

Более года следователи Алтайского края устанавливали круг подозреваемых, в итоге остановившись на крановщике и бригадире. Против предполагаемых злоумышленников завели уголовное дело по факту грубого нарушения правил безопасности. Собирается доказательная база для суда.