VistaNews.ru


В Алтайском крае судят крановщика и бригадира за смерть рабочего

Сегодня, 09:18

Крановщик и бригадир одной из строительных бригад Рубцовска (Алтайский край) стали фигурантами уголовного производства после гибели рабочего. Предполагаемых злоумышленников подозревают в судьбоносном нарушении правил безопасности.

Трагическое происшествие имело место в декабре прошлого года. Строительная бригада Рубцовска проводила работы на территории нефункционирующего предприятия. Один из работников получил от бригадира задание демонтировать железобетонные плиты с металлоконструкции. Потерпевшему содействовал крановщик, управляющий стреловым дизель-электрическим краном. Во время поднятия плиты, кусок бетона откололся от нее и рухнул вниз с 20-метровой высоты. К несчастью, фрагмент упал прямо на 40-летнего рабочего, скончавшегося в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

Более года следователи Алтайского края устанавливали круг подозреваемых, в итоге остановившись на крановщике и бригадире. Против предполагаемых злоумышленников завели уголовное дело по факту грубого нарушения правил безопасности. Собирается доказательная база для суда.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.