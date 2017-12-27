Житель Астаны сбросил с 5 этажа пакет с котятами

Сегодня, 09:02

В Казахстане Алматинский районный суд приговорил к выплате штрафа живодера из Астаны, вышвырнувшего из 5 этажа пакет с маленькими котятами. В настоящее время вердикт ожидает вступления в законную силу.

В ходе судебных разбирательств было установлено, как житель Астаны, руководствуясь хулиганскими побуждениями, поместил 3 маленьких котят и взрослую кошку в целлофановый пакет. Выйдя на балкон, злоумышленник безжалостно выбросил пушистых питомцев с высоты 5-го этажа. В результате падения все животные выжили, однако получили сильные увечья. Свидетелями акта живодерства стали случайные прохожие и соседи преступника, рассказавшие о произошедшем правоохранителям.

Против жителя Астаны завели уголовное дело. Алматинский районный суд неопровержимо доказал вину злоумышленника в жестоком обращении с животными. Живодер обязуется выплатить штраф в размере 56,7 тысячи тенге (почти 10 тысяч рублей). Вердикт ожидает вступления в законную силу.