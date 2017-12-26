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В Лабинске убили местную журналистку Жанну Вебер

Вчера, 22:30

Журналистка Жанна Вебер найдена убитой в Лабинске. Девушка работала на одном из телеканалов местного масштаба ТРК «Лаба».

Сотрудники Жанны Вебер сообщили о ее трагической гибели 26 декабря в Сети. Известие появилось на официальном портале телеканала. Девушка работала долгое время там журналистом и была на хорошем счету. Кроме того, она стала выпускницей журфака одного из специализированных ВУЗов.

Ее проекты «Медицинский вестник», «Актуальный разговор», «Школьный журнал» нравились публике и имели высокие рейтинги. Последней ее работой стал спортивный альманах, который она так и не успела выпустить в эфир. На момент ее убийства, Жанне Вебер исполнилось всего 29 лет. После смерти у девушки остался маленький сын. Родные, близкие и друзья покойной искренне соболезнуют о такой страшной утрате.


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