В Москве ФСБ задержала высокопоставленного следователя Крамаренко

Вчера, 22:18

Высокопоставленный следователь из Москвы был арестован сотрудниками ФСБ 26 декабря. Алексей Крамаренко в последнее время занимал должность руководителя СК по ЦАО столицы.

Следователь в чинах Алексей Крамаренко был задержан силовиками ФСБ просто возле своего дома. Главной причиной ареста, силовики считают причастность стража порядка к делу генерала Дениса Никандрова. Согласно некоторым сведениям из материалов уголовного дела экс-генерала, стало известно, что он был задержан после «всплытия» информации о его дружеских отношениях с одним из крупных воров в законе.

Этот человек имеет имя Шакро Молодой, которое знакомо криминальным авторитетам. В ФСБ подозревают, что Крамаренко имел прямое отношение к общим планам экс-генерала Никандрова и преступного элемента. Он мог получить прямое указание о смягчении ему тюремного срока.