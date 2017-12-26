Анатолия Чубайса обокрали на 70 миллионов рублей

Вчера, 19:35

Дом главы Роснано Анатолия Чубайса в Переделкино обокрали. Общая сумма ущерба составляет порядка 70-ти миллионов рублей.

Происшествие, как стало известно, произошло ещё летом текущего года. Злоумышленникам удалось украсть оборудование для «умного» дома, а также 13 телевизоров. Сумма ущерба равняется 70-ти миллионам рублей. Сам Чубайс правоохранителям сообщил, что это ещё не большая сумма, ведь весь его дом стоит 40 миллионов долларов.

В совершении данного преступления подозревают члена партии ПАРНАС Мусу Садаева. У него дома нашли всю украденную технику. Считается, что Садаев был связан с фирмой, которая оказывала строительные услуги Чубайсу и возводила его дачу. Предприятию чиновник в конце не доплатил, обещанной суммы работники так и не получили.

Поэтому считается, что Садаев дачу Анатолия Борисовича и обокрал. По крайней мере так полагают следователи.