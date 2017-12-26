Кировчанин заказал в интернете телефон, а получил мыло за 7,5 тыс. рублей

Вчера, 19:25

Мыло вместо смартфона получил житель Кирова, оформивший заказ гаджета на одном из интернет-порталов. 53-летний мужчина оплатил онлайн-покупку, перечислив продавцу 7,5 тысяч рублей, после чего получил посылку, в которой находилось совсем не то, за что он заплатил деньги.

Как передаёт региональная пресса, местный житель понадеялся на порядочность администрации сайта, где он заказывал девайс, и сразу перевёл все деньги. Посылку ему всё же доставили, однако в ней оказался не смартфон, а брусок мыла. Попытавшись разобраться самостоятельно, мужчина начал звонить по указанным на портале номерам телефонов, однако ни один из них не отвечал. Лишь после этого потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Ранее мы писали, что похожий случай произошёл с жителем Оренбургской области. Там мужчина также заказал в сети смартфон, но вместо него получил камень и шоколадки.