В Калининграде мужчина, вступившись за квартирантку, получил удар ножом в живот

Вчера, 18:28

На днях в Калининграде 44-летний местный житель устроил поножовщину, тяжело ранив 52-летнего мужчину. Последний вступился за женщину, которая снимала у него комнату.

Как пояснили в региональном управлении МВД, дебошир пришёл в гости к своей бывшей сожительнице, чтобы извиниться и попросить её вернуться к нему. Получив отказ, мужчина разозлился и принялся избивать даму. В этот момент за неё вступился хозяин квартиры, оттащил агрессивно настроенного гостя от женщины. Тот в ответ выхватил нож и ударил своего оппонента в живот. Прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Потерпевший получил серьёзные ранения, но остался жив.

Ранее мы писали, что в Уфе гражданин Узбекистана из ревности зарезал свою бывшую возлюбленную прямо в помещении продуктового магазина. 26-летний молодой человек не смог смириться, что девушка его отвергла.