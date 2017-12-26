В Подмосковье лжецелительницы «обслужили» пенсионерку на 800 тыс. рублей

Вчера, 18:15

Троих женщин, выдававших себя за целительниц, задержали в подмосковных Химках. Злоумышленницы, по данным правоохранителей, принесли ущерб одной из жертв своих афер в размере 800 тысяч рублей.

Как уточнили в региональном управлении МВД, сотрудники уголовного розыска произвели задержание по подозрению в мошенничестве троих женщин возрастом от 35 до 43 лет, которые входили в доверие к пожилым людям и выманивали у них деньги. Последний раз «лжецелительницы» вынудили 78-летнюю пенсионерку за снятие порчи отдать им все наличные у неё дома деньги, после чего опустошили ещё и её банковский счёт.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске мошенник, выдавая себя за целителя, «лечил» тяжело больную 27-летнюю девушку мукой и водой. Злоумышленник успел выудить из потерпевшей и её родственников 157 тысяч рублей.