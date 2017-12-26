Во Владимире полицейский обеспечивал похоронное бюро клиентами

Вчера, 17:00

Во Владимире перед судом предстанет майор полиции, предоставлявший одному из местных похоронных бюро конфиденциальную информацию и получавший за нее взятки. За время незаконного бизнеса подозреваемому удалось обогатиться почти на 100 тысяч рублей.

В ходе следственных мероприятий было установлено, как начальник смены владимирского МВД, майор полиции обеспечивал клиентами одно из местных похоронных бюро, предоставляя секретную информацию. Подозреваемый сообщал гробовщикам контактные данные умерших людей, дабы те могли раньше конкурентов предложить свои услуги. Противозаконный бизнес правоохранитель вел с марта по июнь текущего года, пока коллеги не взяли его с поличным. Получая за каждый «слив» конфиденциальной информации от 4 до 5 тысяч рублей, предполагаемый злоумышленник сумел обогатиться на 94 тысячи рублей.

После ареста майор сразу во всем признался. Во время обысков в его квартире были обнаружены более 200 боевых патронов, хранившихся незаконно. Следственный комитет Владимира закончил сбор доказательной базы, уголовное дело передано в суд.