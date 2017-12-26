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В центре Твери в подворотне найдено тело мужчины с разбитой головой

Сегодня, 13:38

В Твери ночью перед выходными днями было обнаружено тело мужчины с разбитой головой. Труп лежал в подворотне около жилого дома, расположенного в центре города. На данный момент задержан 25-летний подозреваемый в убийстве.

Менее четырех дней понадобилось тверским оперативникам, чтобы разыскать и задержать подозреваемого в убийстве местного жителя. Когда в ночь на субботу правоохранители, по вызову прохожего, обнаружившего тело, прибыли на место происшествия, то не было сомнений, что произошло убийство. Голова погибшего была разбита, судя по всему, тяжелым предметом.

Оперативные сотрудники провели поквартирный обход, опросив жильцов дома. Также была проведена работа с агентурой. Вскоре наметился круг подозреваемых, среди которых оказался 25-летний житель из другого района города. Молодой мужчина был задержан и ожидает решения суда о мере пресечения. Продолжается опрос свидетелей.


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