В Краснодаре пьяный мужчина с ножом приставал к прохожим

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Пьяного дебошира задержали сотрудники Росгвардии накануне вечером в Краснодаре. Мужчина, по словам очевидцев, приставал с ножом к прохожим.

Патруль заметил нарушителя на улице Красный партизан. На момент приезда росгвардейцев мужчина настойчиво стучался в двери одного из местных бизнес-центров, требуя впустить его внутрь. Увидев людей в форме, мужчина бросился бежать, но был задержан. Как утверждают и сотрудники вневедомственной охраны, дебошир оказал сопротивление и в целом вёл себя агрессивно. В последствии его доставили в полицию и передали правоохранителям для оформления материалов о правонарушении.

Ранее мы писали, что в Саратовской области мужчина угрожал пистолетом детям. По словам очевидцев, он вышел из иномарки и принялся приставать к подросткам, держа оружие в руках.