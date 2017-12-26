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В Нижнем Новгороде осудили похитителей 600 порций мороженного

Сегодня, 11:15

Два жителя Нижнего Новгорода получили условный тюремный срок за кражу 600 порций мороженного. Преступление произошло в июле текущего года.

В ходе следственно-оперативных мероприятий прокуратура Нижнего Новгорода установила, как 5 июля текущего года, 2 местных жителя незаконно проникли на склад компании «Пломбир». Там злоумышленники взломали дверь морозильной камеры, украв 600 порций мороженного. Покидая место преступления, правонарушители попались сотрудникам Росгвардии, проведшим арест. Отмечается, злоумышленники пошли на «дело» в состоянии крепкого алкогольного опьянения. Причиненный компании «Пломбир» ущерб составил 8 тысяч рублей.

На первом же допросе злоумышленники полностью признались в совершенном преступлении. Как итог, им удалось избежать реального тюремного срока. Суд Нижнего Новгорода приговорил воров к 1 и 1,5 годам тюремного заключения. Вердикт пока что не вступил в законную силу.


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