В Смоленске арестовали 21-летнего закладчика экстази

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Правоохранительные органы Смоленска задержали 21-летнего местного жителя по факту сбыта наркотических таблеток экстази. За совершенное преступление молодому закладчику грозит до 8 лет лишения свободы.

Выйти на предполагаемого злоумышленника смоленской полиции удалось благодаря показаниям местной жительницы. Наблюдательная женщина сообщила правоохранителям о неком парне, прячущем пакет с неизвестным содержимым возле ее дома. Стражи порядка проверили закладку, обнаружив замотанные в целлофан наркотические таблетки экстази. Позднее полицейским удалось разыскать и арестовать подозреваемого. При задержании дилер имел при себе еще один пакет противозаконного вещества.

Против 21-летнего предполагаемого преступника возбуждено уголовное производство. Согласно действующему законодательству РФ, молодой наркодилер может отправиться в тюрьму на срок до 8 лет. Ведется следствие.