В Рязанской области за сутки зафиксировали 15 преступлений

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В Рязанской области за прошедшие сутки, с 25 на 26 декабря, зафиксировали целых 15 преступлений. Эту информацию сообщают в Дежурной части УМВД РФ по региону.

В органах внутренних дел по Рязанской области за прошлые сутки зарегистрировали целых 15 преступлений. Шесть из них преступники совершили на территории самого города Рязань.

Правоохранители уточняют, что одним притуплением стало причинение тяжёлого вреда здоровью человека, одним – грабёж, а также было совершено восемь краж.

Во время патрулирования и охраны общественного порядка на рязанских улицах в участки доставили 12 человек, которых там привлекли к административной ответственности. Эти люди находились в общественных местах, будучи сильно пьяными. Кроме этого, трёх нарушителей задержали за совершение мелкого хулиганства.