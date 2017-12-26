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Под Владимиром осудят грибника, пытавшегося убить незнакомца

Сегодня, 09:25

Во Владимирской области закончили предварительное следствие по делу в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство малознакомого мужчины. По версии правоохранителей, подозреваемый сперва напросился в гости потерпевшему, а затем, учинив ссору, избил его и пытался лишить жизни.

Сам инцидент произошёл летом 2016 года. Житель Муромского района собирал грибы и, возвращаясь с «тихой охоты» на автобусе, разговорился с попутчиком, к которому напросился в гости. Находясь в доме у незнакомца, грибник учинил с последним ссору и внезапно начал избивать хозяина чайником. Кроме того, злоумышленник несколько раз ударил своего оппонента ножом, а затем, с целью сокрытия следов преступления, открыл газ в кухне и поджёг занавеску в комнате в надежде на то, что дом сгорит вместе с его жертвой. Спасти потерпевшего успел его брат, который вовремя вернулся домой. Сейчас обвиняемый дожидается суда, находясь под стражей.

Ранее мы писали, что в Коми рецидивист забил до смерти соседа табуретом. Мужчина приютил осужденного преступника у себя дома.


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