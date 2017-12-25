СКР: Проводится проверка по делу учительницы, которая родила и убила ребенка в школе

Вчера, 22:37

В СКР прокомментировали инцидент с учительницей из Уфы, которая родила ребенка в школе, после чего убила его. Следственный комитет назначил экспертизу, которая поможет установить причину смерти новорожденного.

Представители СК намерены провести детальную проверку, которая сможет воспроизвести события в одной из школ Уфы. Там молодая учительница родила ребенка, после чего попыталась скрыть это, положив ребенка в сумку.

После родов у женщины началось кровотечение, её коллеги обратились за помощью в скорую помощь. Медики установили, что женщина рожала и нашли в ее сумке тело мёртвого ребенка. Разбирательства СК помогут установить, родился ребенок мёртвым, или же учительница довела новорожденного до смерти, положив в дамскую сумочку.