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В Пензенской области 15-летняя девочка умерла из-за секса в гараже

Вчера, 22:12

В Пензенской области девочка провела ночь со своим возлюбленным в гараже, а после умерла. Причиной смерти стало отравление газом.

Инцидент произошел в поселке Земетчино в Пензенской области. 15-летняя школьница отдалась 19-летнему молодому человеку, против которого теперь возбуждено уголовное дело. Парочка влюбленных занялась сексом в автомобиле парня Lada Priora, находившемся в гараже за закрытыми дверьми.

Молодой человек решил прогреть машину, чтобы согреться. В какой-то момент парень и девушка почувствовали себя плохо. Молодой человек заглушил мотор и вышел из автомобиля посмотреть, что случилось. Затем он потерял сознание, а когда очнулся, скорая уже была рядом и ему стало известно о том, что его возлюбленная скончалась.

Следствие продолжается, а в отношении парня уже возбуждено уголовное дело согласно статьям 109 и 134 уголовного кодекса Российской Федерации.


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