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Кошки довели жительницу Балаково до тюрьмы

Вчера, 20:49

Вчера, 46-летняя жительница Балаково совершила кражу продуктов в магазине. После прибытия службы охраны, женщину вычислили. Заведено уголовное дело по факту хищения корма для кошек, сыра, колбасы и других товаров (сумма ущерба магазина более 1 тыс. рублей).

Жительница Саратовской области может сесть в тюрьму за кражу продуктов питания из магазина. Так, 24 декабря 46-летняя женщина выбрав нужные товары в магазине скрылась, не заплатив за товар. В корзине оказались: сыр, колбаса, кошачий корм, стиральный порошок, и другое. Общая сумма убытка для торговой точки составила более 1 тыс. рублей.

Женщина задержана прибывшей на место ЧП службой безопасности, которая среагировала на вызов тревожной кнопки сотрудников ограбленного магазина. По факту грабежа женщине угрожает реальный уголовный срок, поскольку дело уже находится на рассмотрении у правоохранителей.


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