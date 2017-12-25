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В Барнауле женщина избила соседку ведром

Вчера, 20:18

В Барнауле женщина нанесла телесные повреждение своей соседке хозяйственным ведром. За телесные повреждения руки и ноги она будет платить 19 тысяч рублей компенсации согласно решению суда.

Согласно материалам дела, женщина не смогла скрывать дальше свою неприязнь к соседке, избив ее обычным ведром для хозяйственных нужд. Причиной такого исхода стал возникших конфликт на общем фоне личной неприязни между женщинами. В итоге, пострадавшая получила телесные повреждения руки и ноги.

Молчать обиженная соседка не стала и подала иск в суд Алтайского края. Изначально виновница содеянного должна была заплатить пострадавшей 10 тысяч рублей, но к этой сумме были добавлены судебные издержки и дополнительные расходы. В конечном итоге, согласно постановлению суда Алтайского края, женщина, избившая свою соседку ведром, будет платить ей 19 тысяч рублей компенсации за содеянный поступок.


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