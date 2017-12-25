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Рецидивист убил табуретом своего соседа в Коми

Вчера, 20:11

Мужчину-рецидивиста в Коми признали виновным в совершении убийства односельчанина, который приютил его после выхода из мест заключения. Пенсионер убил другого пенсионера табуретом.

В Коми в июле текущего года в поселке Усть-Цильма при совместном распитии алкогольных напитков между двумя мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. Обвиняемый несколько раз ударил по лицу кулаками своего соседа, 56-летнего пенсионера, после чего нанес несколько ударов по голове табуретом. Результатом такого избиения явилась тяжелая черепно-мозговая травма, что стало причиной гибели мужчины на месте происшествия.

Подозреваемый ранее был судим несколько раз, в том числе и за совершение убийства, а последний раз вышел из места заключения в феврале текущего года. Так как ему негде было жить, односельчанин позволил ему поселиться у себя дома, и даже официально зарегистрировал его.

За умышленное причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшеее смерть, убийца приговорен к девяти годам заключения в исправительной колонии особого режима.


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