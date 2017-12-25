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В Ленинградской области педофил-автослесарь совратил 16-летнюю девушку

Вчера, 18:12

Сегодня, 25 декабря, в Ленинградской области задержали 32-летнего мужчину-автослесаря за совращение 16-летней девушки.

В Ленинградской области случился инцидент, юную девушку, проживающую в данном регионе, изнасиловал 32-летний мужчина.

Полиция, сразу после заявления, начала поиски и задержала педофила. Кто именно написал заявление, неизвестно. Подозреваемым оказался 32-летний Акимов Е.С., 1985 года рождения, по специальности автослесарь и работает в мастерской «Балкан». Полиция возбудила дело в отношении Акимова. Также подозреваемый оставлен под подпиской о невыезде.

Также напомним, что в Санкт-Петербурге , 19 декабря от отца 14-летней девочки в отдел полиции пришло заявление об изнасиловании его дочери 48-летним мужчиной. Педофил, который находится в международным розыске, задержан.


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