В Ленинградской области педофил-автослесарь совратил 16-летнюю девушку

Вчера, 18:12

Сегодня, 25 декабря, в Ленинградской области задержали 32-летнего мужчину-автослесаря за совращение 16-летней девушки.

В Ленинградской области случился инцидент, юную девушку, проживающую в данном регионе, изнасиловал 32-летний мужчина.

Полиция, сразу после заявления, начала поиски и задержала педофила. Кто именно написал заявление, неизвестно. Подозреваемым оказался 32-летний Акимов Е.С., 1985 года рождения, по специальности автослесарь и работает в мастерской «Балкан». Полиция возбудила дело в отношении Акимова. Также подозреваемый оставлен под подпиской о невыезде.

Также напомним, что в Санкт-Петербурге , 19 декабря от отца 14-летней девочки в отдел полиции пришло заявление об изнасиловании его дочери 48-летним мужчиной. Педофил, который находится в международным розыске, задержан.