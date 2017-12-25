Житель Ростовской области продавал детское порно в Европу за криптовалюту

Вчера, 17:38

Под Ростовом-на-Дону задержали местного жителя, которого подозревают в организации торговли порнографическими материалами с изображением детей. Запрещённый контент злоумышленник сбывал покупателям из Европы, а оплату получал криптовалютой.

Мужчину задержали по месту жительства в городе Новочеркасск. В его квартире был произведён обыск. О результатах следственных действий правоохранители пока ничего не сообщают, но убеждают, что доказательств преступной деятельности подозреваемого более чем достаточно. По словам следователей, злоумышленник передавал материалы покупателям через так называемый «даркнет» - частную сеть, используемую для обмена запрещённым контентом.

Ранее мы писали, что в Ставропольском крае местного жителя приговорили к одному году условно за распространение порнографических материалов в социальных сетях. Следствие установило, что пять лет назад мужчина разместил на своей странице несколько видеороликов соответствующего содержания.