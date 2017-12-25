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Мужчина дважды надругался над своей правнучкой в Ижевске

Вчера, 16:31

В городе Ижевск родители случайно застали родственника за совершением сексуальных насильственных действий над их дочкой, приходившейся правнучкой насильнику.

Как выяснилось, родители оставили несовершеннолетнюю на попечение прадедушки, попросив присмотреть за их 5-летней дочкой, и ушли. А когда вернулись, то застали прадедушку за совершением надругательства над их дочкой. Как стало известно, это был уже второй подобный случай.

После совершения первого насильственного акта, у преступника наступило расстройство психики, в связи с чем назначить ему наказание иисполнить его согласно статье 132 части 4 УК РФ стало невозможно. Это выяснилось после проведения психолого-психиатрической экспертизы. Насильник был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.


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