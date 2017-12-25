Уфимская учительница родила и убила ребенка в школе

Вчера, 21:30

В Уфе учительница родила ребенка прямо в школе, после чего спрятала малыша в сумку, чтобы никто не заметил. Новорожденный скончался от удушья, возбуждено уголовное дело.

Этот случай всполошил всю Уфу. Учительница всю беременность скрывала от окружающих своё положение и продолжала ходить на работу в школу и учить детей. Они не стояла на учёте у гинеколога и не делала необходимые анализы. В один из учебных дней женщина пришла на работу, но там у нее начались схватки.

Учительница уединилась и родила ребенка в коморке школы, после чего спрятала новорожденного в сумку. От удушья ребенок скончался. Вскоре у женщины началось кровотечение и сотрудники школы вызвали скорую. Врачи обнаружили в сумке учительницы тело малыша, однако злоумышленница сообщила, что ребенок родился уже мертвым. По факту происшествия ведется расследование. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители опрашивают сотрудников школы, а также родственников жестокой матери.