Константин Меладзе рассказал, как заботится о сиротах сбитой им женщины

24-06-2020, 15:39

Смертельное ДТП произошло 27 декабря 2012 года на Украине рядом с автобусной остановкой «Пятихатки».

фото: wikimedia

Константин Меладзе оплатил погребение сбитой им женщины и пообещал до совершеннолетия содержать её детей, которые остались сиротами. Продюсер назвал её родственников «удивительными людьми».

Родные погибшей подтверждают, что горе не исправить деньгами, однако Меладзе выполняет обещанное. Продюсер сообщил, родственники погибшей разобрались в произошедшем и не осуждают его. Константин считает их родными, хотя и не видится с ними. Он вспоминает о них и молится за их здоровье.

Композитор и продюсер на белом Lexus проезжал неосвещённый пешеходный переход, на котором внезапно появилась вышедшая из маршрутки Анна Пищало. Удар отбросил 32-летнюю медсестру на 20 метров. Смерть наступила мгновенно. Дочка и сын Пищало остались сиротами. За месяц до ДТП скончался их отец от рака лёгких. Даниилу на тот момент было 3 года, Софии — 5 лет. Продюсеру грозило 8 лет за решёткой. Через 7 месяцев Фемида признала Меладзе невиновным. Он не скрылся с места ДТП, сам вызвал медиков и полицию, а алкоголя в крови не было. 26 января 2016 года у Меладзе угнали Lexus, на котором композитор попал в ДТП.

Родственники погибшей согласились взять деньги для воспитания детей. Случаи такого раскаяния единичны.