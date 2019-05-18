На Кубани братьев на мотоцикле сбил поезд

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Страшная авария унесла жизнь одного мужчины, второй госпитализирован.

17 мая на Кубани на станции Баканская произошло ДТП участниками которого были скоростной поезд Новороссийск-Ростов («Ласточка») и мотоцикл. На мотоцикле находились два брата, старший 38-летний мужчина был водителем мотоцикла, младший 34-летний пассажиром. Оба передвигались без шлема, что и стало роковой ошибкой.

Младший брат погиб на мете, старший был госпитализирован с тяжёлыми ранами в центральную городскую больницу.

Водитель пытался переехать железную дорогу по специально оборудованному пешеходному переходу в это время пассажирский поезд Новороссийск-Ростов «Ласточка» двигался без остановки.

Сбил поезд мотоциклистов, или братья в результате своей беспечности врезались в него, будет известно в результате расследования деталей происшествия, которые устанавливаются до сих пор.