На северо-востоке Москвы водитель из-за приступа эпилепсии устроил ДТП

Сегодня, 17:07

Авария попала на камеру видеорегистратора.

Как сообщают источники, ДТП произошло недавно на Проспекте мира – на северо-западе Москвы.

Человек, управляющий автомобилем марки Volkswagen Beetle не справился с управление из-за эпилептического припадка и последующей потери сознания. Из видео можно узнать, что главный пострадавший – сам водитель с эпилепсией двигался в крайней левой полосе. Когда поток машин стал тормозить, он внезапно увеличил скорость и свернул вправо.

Очевидное неадекватное состояние водителя немецкой иномарки стразу заметили другие автолюбители, которые бросились на помощь. На данный момент сообщает только о двух пострадавших машинах, состояние водителя, устроившего ДТП, не уточняется.

Отметим, что получение водительских прав лицам, страдающим эпилепсией, ограничено. Ряд медицинских заключений на законном уровне позволяет им получить любую категорию вождения, в том числе, и категорию D, которая даёт право на перевозку пассажиров.