В автомобиль с помощником президента влетела KIA Rio

Сегодня, 15:24

Авария произошла 24 января в Москве на улице Мохова. В результате ДТП никто не пострадал.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что 24 января в автомобиль с помощником президента Андреем Белоусовым влетела молодая девушка на иномарке KIA Rio. BMW управлял водитель экс-министра экономического развития РФ, а сам Белоусов находился на пассажирском сиденье. Автомобиль двигался с включенным мигалками, однако при повороте на Охотный ряд по неизвестным причинам в нее влетел автомобиль KIA Rio. В результате происшествия никто не пострадал. ДТП было оформлено на месте. Служебный автомобиль получил повреждения от бокового столкновения.