Крупное ДТП в Подмосковье: Разбито пять машин, включая ДПС

Сегодня, 10:13

На 18-м километре Горьковского шоссе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Пострадало сразу пять транспортных средств.

Сложные погодные условия приводят к авариям на дорогах Подмосковья. Так, сегодня, 23 января утром на 18-м километре трассы на западе области произошла массовая авария, которую спровоцировал легковой автомобиль марки Nissan, водитель которого не справился с управлением и врезался в отбойник.

Для оформления аварии на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Как сообщают очевидцы, через некоторые время в стоящие на трассе машины врезались ещё два автомобиля - ВАЗ-2110 и Volvo.

По неподтвержденной пока информации, в авто аварию попал ещё один автомобиль. Массовая авария спровоцировала пробку. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящий момент движение полностью восстановлено. В общей сложности получается, что в массовом ДТП участвовали сразу пять машин, включая авто ДПС.