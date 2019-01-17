В Москве автобус сбил женщину с ребенком

Вчера, 23:05

На юго-востоке столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта.

В Москве на Ферганском проезде возле дома номер 10 автобус сбил женщину с ребенком, которых сразу госпитализировали, сообщили в пресс-службе управления Госинспекции. Как уточняют сотрудники столичного ГИБДД, отправить в больницу пострадавших решили скорее для подстраховки, чем из-за тяжести полученных травм.

Обстоятельства происшествия уточняются, но по некоторым данным травмы мог также получить пожилой мужчина, о котором пока нет дополнительной информации.

Сотрудники ГИБДД предупреждают, что из-за сложных погодных условий обстановка на дорогах стала более опасной. Пешеходы и водители должны быть особо внимательными, так как плохая видимость и гололед могут стать причиной трагедии.