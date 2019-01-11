Во Владивостоке при массовом ДТП с автобусом пострадали 16 человек

Сегодня, 16:16

В столкновении, помимо маршрутки, участвовали ещё семь автомобилей. Среди пострадавших – двое детей.

В целом же, при массовом ДТП с автобусом во Владивостоке пострадали 16 человек. Столкновение случилось на улице Некрасовская.

14 человек пришлось доставлять к медикам каретами «скорой». Одного из них было необходимо срочно реанимировать. Ещё двое смогли добраться в больницу сами.

Как информируют очевидцы, автомобиль Toyota Crown ехал в тоннеле. Внезапно, водитель завалился на руль. Также оказалась зажатой педаль газа. Машина рванула по направлению к Некрасовской.

Буквально вылетев из тоннеля, автомобиль едва не попал в кювет, но сделал резкий правый поворот. После этого он на всём ходу врезался в маршрутку Газель, переполненную пассажирами.

Ту от удара отбросило и перевернуло. Crown после этого не остановился и «отправился» к целой череде припаркованных автомобилей, что вызвало повреждение шести из них. В числе них были и дорогие иномарки. В частности, Lexus Is460.

Пострадавшим помогали и местные автолюбители, остановившиеся на месте масштабного ДТП.

Видимо, у виновника аварии при движении случился приступ, и он перестал контролировать свои действия.

Сейчас движение по этому участку Некрасовской продолжает оставаться ограниченным.