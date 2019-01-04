В Сочи произошло ДТП с одним погибшим

Сегодня, 16:03

В городе столкнулись автобус и два автомобиля. Это произошло рядом с Дагомысом в Лазаревском районе.

В Сочи произошло смертельное ДТП с одним погибшим. Машины следовали по дороге от Джугбы в Сочи и не смогли разъехаться.

Виновником аварии стал водитель Daewoo. Иномарка касательно столкнулась с другой легковушкой, после чего врезалась в автобус.

Погибшим оказался водитель, не справившийся с управлением. Помощь медиков не понадобилась. Его смерть наступила на месте.

Информация предоставлена пресс-службой регионального ГУ МВД.