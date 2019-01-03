В Смоленске жуткое ДТП попало на видео

Сегодня, 10:54

Смоленские автомобилисты сняли на видео серьезную аварию, которая произошла в центре города. Жители Смоленска сообщают, что «перекресток трех дорог» является самым аварийным участком в городе.

Вчера, 2 декабря вечером на «перекрестке трех дорог» в Смоленске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В социальных сетях очевидцы рассказали о происшествии. Попавшие в аварию автомобили были серьезно повреждены и стали препятствием для движения других транспортных средств.

О пострадавших пока не сообщается, причина аварии в настоящий момент также устанавливаются причины происшествия. Многие в комментариях предположили, что один из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения.

Многие жители Смоленска сообщили, что данный перекресток самый аварийный в городе и специалистам нужно предпринять все необходимые меры по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем.