В Твери пьяный водитель не разминулся с магазином

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После наступления нового года в полиции зафиксировали всплеск дорожно-транспортных происшествий на дорогах России. Не трезвый водитель в Тверской области въехал прямо в магазин.

После новогодних праздников, согласно статистике правоохранительных органов, все больше водителей стали позволять себе садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения различной степени, что приводит к авариям на дорогах. Не все подобные случаи сотрудникам полиции удается выявить до ДТП.

Так, уже 1 января текущего года в Тверской области было зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий. В одном из случаев водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения и в Калининском районе, неподалеку от железнодорожной станции Чуприяновка въехал прямо в помещение магазина. Как пояснил сам виновник аварии – он просто не справился с управлением.

Медицинское освидетельствование показало, что виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, он сам себя наказал. Помимо разбитой машины, мужчина получил переломы обеих ног. Скорая помощь отвезла его в тверскую городскую больницу №4.